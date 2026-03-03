aespaニンニン、黒タイツ×ショーパンで抜群スタイル披露「腰の位置高すぎる」「異次元の美しさ」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が3月2日、自身のInstagramを更新。タイツを合わせたシックな姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「紅白」欠席の韓国アイドル「腰の位置高すぎる」ショーパン黒タイツで抜群プロポーション輝く
ニンニンは「＃GucciPrimavera ＠gucci LOVE」とつづり、ファッションブランド「GUCCI」のファッションショーに出席した際の写真を複数枚投稿。ブラウンのアニマル柄ジャケットに引き締まった脚のラインがのぞくブラックのショート丈ボトムスとタイツ、ロングブーツを合わせて、アンニュイな表情でカメラに目線を送って立つシックな姿を公開している。他にも、ショー会場に向かう様子やショーの動画、自身が身につけていたアイテムの写真なども披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「脚長い」「レベチ」「印象変わる」「腰の位置高すぎる」「着こなせるのすごい」「クールでかっこいい」「異次元の美しさ」「息が止まった」「芸術品みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「紅白」欠席の韓国アイドル「腰の位置高すぎる」ショーパン黒タイツで抜群プロポーション輝く
◆aespaニンニン、タイツ×ジャケットコーデ披露
ニンニンは「＃GucciPrimavera ＠gucci LOVE」とつづり、ファッションブランド「GUCCI」のファッションショーに出席した際の写真を複数枚投稿。ブラウンのアニマル柄ジャケットに引き締まった脚のラインがのぞくブラックのショート丈ボトムスとタイツ、ロングブーツを合わせて、アンニュイな表情でカメラに目線を送って立つシックな姿を公開している。他にも、ショー会場に向かう様子やショーの動画、自身が身につけていたアイテムの写真なども披露している。
◆aespaニンニンの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「脚長い」「レベチ」「印象変わる」「腰の位置高すぎる」「着こなせるのすごい」「クールでかっこいい」「異次元の美しさ」「息が止まった」「芸術品みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】