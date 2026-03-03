3児の父・つんく♂、赤飯＆鶏肉おかずなどぎっしり詰まった弁当3つ公開「奥様のお手製？」「彩り綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が3月2日、自身のInstagramを更新。手作りのお赤飯弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】天才音楽P「奥様のお手製？」鶏肉＆ミニトマトなど彩り豊かな赤飯弁当3つ
つんく♂は「3月のおついたち（2026）」と題し「2月は短かったし、もうすぐひな祭りだし、なんとなく忙しないせい年度末」（※原文ママ）とコメント。「我が子達も学校の宿題や試験で忙しそう。時に流されることなく、今月も健やかでありたい。皆様におかれましても、どうぞ素敵な3月となりますよに！」と続けて、お赤飯を詰めた弁当が3つ並んだ写真を投稿している。弁当は鶏肉や野菜、ミニトマトなど彩り豊かなおかずとともに、黒ごまを散らしたお赤飯が目を引く仕上がりとなっている。「＃おついたち」「＃お赤飯」「＃愛情たっぷりお弁当」などのハッシュタグを添えている。
この投稿には「お赤飯おいしそう」「奥様のお手製弁当？」「彩り綺麗」「季節感じる」「3月も頑張れそう」などの反響が寄せられている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
