【モデルプレス＝2026/03/03】女優の寺島しのぶが3月3日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。

◆寺島しのぶ、幼少期ショット公開


寺島は「何年前だ？」とつづり、昔の写真をカメラに収めたショットを投稿。縁がセピア色になった時の流れを感じさせる写真には、雛人形を背景に、華やかな赤い着物を身にまとい、女性に抱かれてあどけない笑顔で別の場所に視線を向ける幼い頃の寺島と思われる幼女の姿が写っている。

◆寺島しのぶの投稿に反響


この投稿には「ムチムチで尊い」「可愛すぎる」「貴重な写真」「立派な雛人形」「笑顔が今と同じ」「ほっこりする」「素敵な思い出」「エモい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

