光浦靖子、手芸クマ作品披露 個性豊かな仕上がりに「レベル高い」「色使いが素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が3月3日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトのビギナー会で制作した“クマ”を公開し、話題となっている。
【写真】54歳人力舎所属女芸人「色使いが素敵」フェルトで作った“クマ”
光浦は「先日のビギナー会『クマ』。可愛くない？」とつづり、テーブルいっぱいに並べられたクマの写真を投稿。大小さまざまなクマが並び、それぞれカラーや表情の異なる可愛らしいショットを公開している。
この投稿には「可愛すぎる」「どれも個性ある」「癒やされる」「手芸のレベル高い」「全部ほしい」「色使いが素敵」「参加したい」などの反響が寄せられている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
◆光浦靖子、手芸クマを公開
◆光浦靖子の投稿に反響
