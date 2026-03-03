“丸坊主”姿も公開…SF9ユ・テヤン、本日（3日）入隊「健康に気をつけて行ってきます」

SF9のメンバー、ユ・テヤンが兵役義務を果たすため、本日（3日）入隊した。

ユ・テヤンは3月3日、訓練所に入所し基礎軍事訓練を受けた後、軍楽隊で服務を開始する予定だ。

【写真】元SF9メンバー、“丸刈り姿”

所属事務所のFNCエンターテインメントは先月、彼の入隊を伝える際、「入所当日は多くの将兵が共にする場であるため、混乱を避けるべく場所や時間は非公開とし、公式行事も行わない」とファンに理解を求めていた。

あわせて「ユ・テヤンに送ってくださる惜しみない愛に感謝し、国防の義務を誠実に遂行して健やかな姿で戻ってくるその日まで、温かい応援をお願いしたい」と伝えている。

（写真提供＝OSEN）ユ・テヤン

ユ・テヤンは入隊直前までファンとの絆を大切にしていた。先立って開催されたファンミーティングでは、「準備を共にしてくれたすべての方々、そしてステージを輝かせてくれたバンドセッションやメンバーたちに、心から感謝したい。共に作った最高の瞬間を忘れない」と率直な思いを語った。

さらに本日、自身のインスタグラムを更新。「健康に気をつけて行ってきます」という誠実なメッセージとともに、短く刈り上げた坊主姿を公開した。凛々しくも柔らかな表情の彼の挨拶に、ファンからは多くのエールが寄せられている。

（写真＝ユ・テヤンInstagram）

なお、ユ・テヤンは2016年にSF9のメンバーとしてデビュー。『O Sole Mio』『Enough』『Good Guy』などのヒット曲で人気を博した。近年ではミュージカル『ドリームハイ』に出演するなど、活動の幅を広げている。