今日3日は本州のすぐ南を進む低気圧の影響で、広い範囲で天気が崩れました。低気圧に向かって寒気が流れ込んだため、関東や東北では「冬のような寒さ」が戻っています。東京都心では日中の最高気温は8.4℃。昨日より5℃も低くなっています。向こう一週間も気温の変動が大きくなりそうです。

昨日2日より気温下がる 関東や東北は冬の寒さ

昨日2日よりも気温の低いところが多くなっています。





今日3日の午後3時までの時点で、仙台市の最高気温は昨日より7℃も低い5.4℃。寒さが戻っています。また東京都心では日中8.4℃と真冬のような寒さとなっています。大阪市でも昨日より2℃低い13.2℃。雨や北風でこの数字よりも寒く感じられます。一方で天気が回復し、日差しが戻った九州南部では昨日より気温が上がりました。鹿児島市では午後3時までの時点で気温は20℃を超え、春本番の暖かさとなっています。

明日4日は天気持ち直すも…北風冷たい

明日4日、西日本から東日本にかけては天気が持ち直して、日中晴れ間の広がるところが多くなりそうです。東京都心の明日の気温は、今日日中と比べて大幅に高い15℃の予想。その他、名古屋市14℃、大阪市11℃と今日と同じくらいのところが多くなりそうです。ただ明日は各地で冷たい北寄りの風が強まります。体感温度はより低く、明日は日差しの温もりよりも風の冷たさの方が勝りそうです。



北陸や東北、北海道では明日も寒さが続きます。雨や雪が降りやすく、日中10℃に届かないところがほとんどでしょう。

向こう一週間 寒暖差が大きい

この先も気温の変動が大きいでしょう。



5日(木)は関東から九州にかけて晴れて、最高気温は15℃前後。風も次第に弱まるため、日差しが暖かく感じられそうです。また東北も日中10℃近くまで上がり、寒さが和らぐでしょう。



その後、関東では7日(土)に18℃まで上がり、春本番の暖かさとなりそうです。一方で8日(日)は上空にやや冷たい空気が流れ込むため、最高気温は13℃とこの時期らしい気温に戻りそうです。気温の変動が大きくなります。体調を崩さないようにお気を付けください。



また東北では5日(木)から7日(土)にかけて、日中10℃を超えるところが多くなりそうです。雪が多く積もっている地域では雪解けが進みます。雪崩(なだれ)や、屋根からの落雪などにご注意ください。