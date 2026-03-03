2026年2月8日、関東地方には今シーズン一番の強烈な寒波が流れ込み、東京都心でもしんしんと雪が降り積もりました。そんな中、東京都江戸川区にある葛西臨海水族園の公式X（@KasaiSuizokuen）は、冬の寒さを吹き飛ばすような心温まる光景を公開し、注目を集めました。



【動画】「雪が珍しい？」降雪に食いつくペンギン

「キョロキョロ……パクッ！」無邪気なペンギンたちの反応

飼育員の方がペンギンたちの様子を見に行くと、そこには空から降ってくる白い粒を不思議そうに見つめるミナミイワトビペンギンたちの姿がありました。動画の主役となったのは、画面手前にいた4羽のうちの中央2羽。ペンギンたちが首を上手に動かして空を見上げ、雪の動きを追ってキョロキョロと視線を動かす様子が収められています。そして、目の前に落ちてきた雪を反射的に「パクッ！」と口に入れてしまう姿は、まるで無邪気な子どものようです。



この投稿に対し、SNS上では多くの反響が寄せられました。「尊い」「流石にこれは可愛い」「想像するだけで癒やされますね」「雪が珍しい地域に住んでると人間もペンギンもみんな同じ反応するんですね」といったコメントが寄せられ、多くのユーザーが彼らの愛くるしい行動に心を掴まれたようです。



▽出典：葛西臨海水族園 公式X／雪がめずらしいのか、キョロキョロ・・・パクッ！