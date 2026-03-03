正社員→パートになり収入は減ったけど…子ども4人を育てる43歳女性が「問題なく貯蓄できている」ワケ
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「厳しいといえば厳しいが、無駄遣いをしなくなった。体のことも考えるようになり、働き方を正社員からパート勤務に変更した。収入が減ってでもプライベートを充実させることができ、結果的に支出がおさえられ問題なく貯蓄できるようになっている」
収入は減ったものの、その分得られた時間的な余裕が巡り巡って家計によい影響を与えていることがうかがえます。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：事務
・世帯年収：900万円
・貯蓄額：600万円
・家賃（住宅ローン）：7万円
・間取り：5LDK
・食費：10万円
・交際費：1万円
・電気代：2万4000円
・ガス代：0円（オール電化のため）
・水道代：8000円
・通信費：1万5000円
・車の維持費：2万円
・毎月貯蓄に回している額：15万円
生活のやりくりのポイントを聞くと、「自分の精神状態をよくすることで、収入を増やすよりも効果的に支出を減らすことができました。時間的余裕がないと、健康もお金も失います」と教えてくれました。
今後については、「子どもたち4人をすべて大学に進学させるのが一番大きな役目だと考えている。私立理系の4年生大学、下宿有りまではなんとか工面できそうです」と、回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回は、大分県に住む43歳女性の生活実態です。
子ども4人を大学に進学させたい【大分県在住43歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
