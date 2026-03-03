走行性能を追求した「究極のリーフ」！

2024年5月24日から26日にかけて、静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイで開催された「スーパー耐久シリーズ2024 第2戦 NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース」の会場内に設置されたイベント広場では、様々な企業が趣向を凝らしたブースを展開していました。

その中でもNISMOブースに展示された一台のクルマは、来場者の大きな注目を集めていました。

そのクルマは、日産の「LEAF NISMO RC」です。会場でその姿を目にした人々からは「これがリーフなのか…」「リーフに見えない」「もはやリーフスーパーカー」といった驚きの声が上がっており、市販車のイメージとはかけ離れたその姿は、多くの人の度肝を抜いたようです。

このLEAF NISMO RCは、世界初の量産電気自動車である「リーフ」をベースとして誕生したEVレーシングカーで、現在のモデルは2018年11月に世界初公開された2代目がベースとなっています。

ドライブトレインの主要パーツは共有しており、心臓部である大容量リチウムイオンバッテリーやインバーターなどにも、市販のリーフで培われた技術が活用されています。日産のモータースポーツを担うNISMOのレーシングテクノロジーによって、前型と比べて2倍以上の最高出力と最大トルクを発揮するマシンへと昇華されています。

多くの人が驚いたのも無理は無く、このクルマのエクステリアは、量産車であるリーフの面影を残しつつも、完全にレーシングカーとして作り変えられています。

ボディはスリーピース構造の2ドアクーペとなり、全高は1212mmと極端に低く抑えられています。全長4546mm、ホイールベース2750mmという寸法と相まって、ワイドかつ低重心なアグレッシブなスタンスを強調しています。フロントには長いボンネットと、日産のデザインシグネチャーであるVモーショングリルが採用され、リアには理想的なダウンフォースを発生させるための調整可能なウィングが装着されています。

その性能もまた、見た目に違わぬ本格的なもので、多数の軽量部品に加え、フルカーボンファイバー製のレーシングモノコック構造を採用したことで、総重量はわずか1220kgに抑えられています。静止状態から100km／hまでの加速時間は、3.4秒という驚異的な数値を実現します。

この圧倒的なパフォーマンスを支えているのが、専用に開発されたパワートレインです。シャシーの両端にそれぞれ搭載された二つの電動モーターは、システム合計で最高出力240kW（約326馬力）、最大トルク640Nmを発生。当時新開発された四輪駆動システムは、前後の出力を独立してコントロールし、瞬時に各輪へと伝えることでグリップ力を高め、コース上での素早く効率的な操縦を可能にしています。

また、バッテリーパックを車体中央に、電動モーターとインバーターを前後の最適な位置に配置することで、シャシーの重量バランスも最適化されています。

国産メーカーとしては希少な存在といえる電気自動車のスポーツカーだけに、今後の展開にも期待がかかります。