¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»ÒÂ©»Ò¤ÎàÊÝ°é±à¥Ç¥Ó¥å¡¼áÁ°¤ËÉÔ°ÂÅÇÏª¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤é¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡³¨Æüµ¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î¹Ô»ö¤Ø´üÂÔ¤â
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÝ°é±àÆþ±à½àÈ÷¤ÈÎ¥Æý¿©³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿¿´¶¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»ÒÂ©»Ò¤ÎàÊÝ°é±à¥Ç¥Ó¥å¡¼áÁ°¤ËÉÔ°ÂÅÇÏª¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤é¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡³¨Æüµ¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î¹Ô»ö¤Ø´üÂÔ¤â
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤¬Ìµ»ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡¢¤Õ¤¿¤´¤ÎÊÝ°é±à¤Î½àÈ÷¤ÈÎ¥Æý¿©¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿¡ª¡×¤È¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ°é±à¤Î½àÈ÷¤ÇÂ·¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Î¥Æý¿©¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈËèÆü¤Îºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÎ¨Ä¾¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ·¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¤·¡¢Î¥Æý¿©¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤éËèÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤É¤ó¤É¤ó¤¢¤¿¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È°é»ù¤ÎÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆ¯¤¯¥Þ¥Þ¤¿¤ÁËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡¢Á´¤Æ¤Î¥Þ¥Þ¤òÂº·É¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤â»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢À¤¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¤Ø·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À¸»ù´ü¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ°¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤é¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÃæÀî¤µ¤ó¤é¤·¤¯¡¢ÊÝ°é±àÀ¸³è¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÄÖ¤Ã¤¿4¥³¥ÞÌ¡²èÉ÷¤Î³¨Æüµ¤âÅê¹Æ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤À¤±¤É±¿Æ°²ñ¤È¤«¤ª¤Þ¤Ä¤ê¡¢¤¤¤â¤Û¤ê²ñ¤È¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¡¤¿¤Î¤·¤ß¤À!!¡¡µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¹Ô»ö¤Ø´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÍÍ»Ò¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀèÇÚ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤â¤ª»Å»ö¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#ÁÐ»Ò #³¨Æüµ #ÊÝ°é±à #Î¥Æý¿©¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÎÏ¶¯¤¯Æ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö½àÈ÷¡¢¿§¡¹ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊÝ°é±à·è¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¡ÊÊÝ°é±à¤Ï¡ËÆ¯¤¯¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÊÝ°é±à¥Ç¥Ó¥å¡¼³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ìºÐº¢¤«¤é¡¢Â¿Ê¬É÷¼Ù¤Ò¤¤Þ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°¦ÕÈ¤ÎÎÉ¤¤¡¢ÎÉ¤¯½ÐÍè¤¿¡¢»Í¥³¥ÞÌ¡²è¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤äÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û