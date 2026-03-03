元宝塚歌劇団雪組トップ娘役で女優の咲妃みゆ、小関裕太が3日、都内で、ミュージカル「レッドブック〜私は私を語るひと〜」（5月16〜31日、東京・東京建物ブリリアホールほか）の制作発表を行った。

韓国発の作品で、19世紀のロンドンを舞台に、小説を書くことで自分を表現する女性が、社会の偏見などと戦いながら自分の生きる道を見つける物語。

2人は舞台初共演。ロマンチック恋物語でもある作品のため、咲妃は「きゅんきゅんを担うことがないので、いろいろご教授いただきたいです」と言うと、小関は「とんでもない！」と苦笑いし「ステージで輝いていらっしゃるのを見ていたので、ご一緒させていただけることが光栄です」と応じた。

作品について咲妃は「作品の根底に流れているのは、他者への尊厳を尊重し、理解を深めた先に見えてくるもの。とにかく愛情をもって、作品に込められている他者への理解、分かち合う心を大切にしたいです」と話した。

ほか、花乃まりあ、エハラマサヒロ、中桐聖弥、加藤大悟、田代万里生が出席。演出の小林香さんが出席。大阪、愛知公演も。