¡Ú£×£Â£Ã¡Ûà²¦ÍÍá¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï£µ£µµå¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½Î¥Ã¦¤Ø¡¡¼«¸Ê¥Á¥å¡¼º¸ÏÓ¤Ë¡Ö¹ñ¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈóÆñ»¦Åþ
¡¡£×£Â£ÃÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç½éÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¹¡á¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤Ï£±»î¹ç¸ÂÄêÀèÈ¯¡¢¤½¤ì¤âÅÐÈÄ¤Ï³Ê²¼¤Î±Ñ¹ñÀï¤È¤µ¤ì¡¢ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±Ñ¹ñÀï¤Ç¤ÎÅêµå·×²è¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Ö·×²è¤Ç¤Ï£²ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬£×£Â£ÃÂè£²Àï¤Ç±Ñ¹ñ¤òÁê¼ê¤ËÌó£µ£µµåÅê¤²¡¢¤½¤Î¸å¥ì¥¤¥¯¥é¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã¤ÎÂç²ñµ¬Äê¤Ç£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï£¶£µµå¤Þ¤Ç¤Îµå¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾å¸Â¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤µå¿ô¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê°³´¡£¡Öº£Ç¯£³£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£°²¯±ß¡Ë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¹ñ¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¹ñ¼Ô¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤Ë»×¤¨¤ë¡×¡ÖÈà¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¤ÎÃ¯¤«¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤Î¼ç¤Ê¾ÇÅÀ¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ì¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¾Íè¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¡¡