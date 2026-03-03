【トルコ】
消費者物価指数（2月）16:00
予想　3.0%　前回　4.84%（前月比)
予想　31.7%　前回　30.65%（前年比)

生産者物価指数（2月）16:00
予想　N/A　前回　2.67%（前月比)
予想　N/A　前回　27.17%（前年比)

【ユーロ圏】
フランス財政収支（1月）16:45
予想　N/A　前回　-1247.0億ユーロ

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（2月）19:00
予想　0.5%　前回　-0.6%（前月比)
予想　1.7%　前回　1.7%（前年比)
予想　2.2%　前回　2.2%（コア・前年比)

【ブラジル】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）21:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.8%　前回　1.8%（前年比)

※予定は変更されることがあります。