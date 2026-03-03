これからの予定【経済指標】
【トルコ】
消費者物価指数（2月）16:00
予想 3.0% 前回 4.84%（前月比)
予想 31.7% 前回 30.65%（前年比)
生産者物価指数（2月）16:00
予想 N/A 前回 2.67%（前月比)
予想 N/A 前回 27.17%（前年比)
【ユーロ圏】
フランス財政収支（1月）16:45
予想 N/A 前回 -1247.0億ユーロ
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（2月）19:00
予想 0.5% 前回 -0.6%（前月比)
予想 1.7% 前回 1.7%（前年比)
予想 2.2% 前回 2.2%（コア・前年比)
【ブラジル】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）21:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.8% 前回 1.8%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
消費者物価指数（2月）16:00
予想 3.0% 前回 4.84%（前月比)
予想 31.7% 前回 30.65%（前年比)
生産者物価指数（2月）16:00
予想 N/A 前回 2.67%（前月比)
予想 N/A 前回 27.17%（前年比)
【ユーロ圏】
フランス財政収支（1月）16:45
予想 N/A 前回 -1247.0億ユーロ
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（2月）19:00
予想 0.5% 前回 -0.6%（前月比)
予想 1.7% 前回 1.7%（前年比)
予想 2.2% 前回 2.2%（コア・前年比)
【ブラジル】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）21:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.8% 前回 1.8%（前年比)
※予定は変更されることがあります。