リスク警戒の動き継続＝オセアニア為替概況



中東情勢を受けた動きが継続。豪ドルは朝方、豪中銀総裁が「中東情勢を受けて物価高が進んだ場合、利上げせざるを得ない」と発言したことなどを受けて豪ドル買いの動きとなり、早朝の0.7090ドル前後から0.7123ドルまで上昇する場面が見られた。トランプ大統領が「本格的な攻撃は始まってもいない、もうすぐビッグウェーブが起きる」とイランへの攻撃強化に言及。一方、サウジアラビアにある米国大使館へのドローン攻撃など、反撃とみられる動きがある中で有事のドル買いが優勢となり、上昇分を打ち消して0.7080ドル台を付ける動きを見せた。



昼過ぎにかけて少し動きが落ち着き、0.7110ドル台まで上昇する場面もあったが、世界的な株安が進むなどリスク警戒の動きが午後も継続。その中で0.7080ドルと午前の安値を割り込んで売りが出る展開となっている。



ドル円の動きが落ち着いている分、豪ドル円の動きは限定的。午前中にドル円が上昇した際、一時112.09円と1990年以来となる112円台を付ける動きとなったが、その後は対ドルでの豪ドル売りを受けて、午前中に111.50円近くまで下落。昼過ぎにかけて少し戻したものの、午後には111.45円まで売りが出ている。



NZドルも豪ドル同様に午後に入って安値を更新し、0.5922ドルを付けた。対円では午前中に93.77円と2月10日以来の高値を付けたが、午後に入って93.22円を付けている。



今週の主な予定



豪州

03/03 09:30 経常収支 （2025年 第4四半期） 結果 -211.0億豪ドル 予想 -164.0億豪ドル 前回 -166.0億豪ドル

03/03 09:30 住宅建設許可 （1月） 結果 -7.2% 予想 5.2% 前回 -14.9% （前月比）

03/04 09:30 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 予想 0.6% 前回 0.4% （前期比）

03/04 09:30 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 予想 2.2% 前回 2.1% （前年比）

03/05 09:30 貿易収支 （1月） 予想 38.8億豪ドル 前回 33.73億豪ドル



NZ

03/03 06:45 住宅建設許可 （1月） 結果 1.9% 前回 -4.6% （前月比）

