テクニカルポイント ポンドドル、雲を下抜け、下降トレンド強まる

テクニカルポイント ポンドドル、雲を下抜け、下降トレンド強まる



1.3739 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3606 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3600 一目均衡表・雲（上限）

1.3591 一目均衡表・基準線

1.3554 21日移動平均

1.3472 10日移動平均

1.3453 一目均衡表・雲（下限）

1.3446 200日移動平均

1.3445 一目均衡表・転換線

1.3400 100日移動平均

1.3370 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3365 現値

1.3337 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは、一目均衡表の雲を下抜けている。１月下旬からの下降トレンドの勢いが一段と増している。ＲＳＩ（１４日）は３５．９に低下しており、強い売りバイアスが示されている。１．３４５０付近に一目均衡表の雲下限と２００日線が集まっており、強いレジスタンス水準となっている。下値については、昨日の安値１．３３１４レベルが目先のポイント。そして、１．３３００の心理的水準がサポートされるのかどうかが注目される。

