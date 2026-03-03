元HKT48で女優の田中美久（24）が3日、自身のインスタグラムを更新。9日に発売する3rd写真集「ぜんぶ、ほんと。」の表紙を公表した。

「表紙が解禁されました」と明かし、デニムのジャケットを羽織っただけの、ボディーを披露。バストが限界ギリギリまで露出した衝撃的ショットを投稿した。さらに「たくさんの方の想いと協力で生まれた一冊です。ぜひ手に取って、その世界を感じていただけたら嬉しいです」とつづり、ランジェリー姿でベッドに横たわる曲線美際立つカットも披露した。表紙には「ついに完成した、稀代の日本最高峰BODY」と記された。

写真はポルトガルで撮影。撮影中とみられる断崖絶壁でのオフショット動画もアップした。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。身長151センチ。血液型B。