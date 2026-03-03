新潟地方気象台が発表したことしの暖候期予報（6-8月）では、新潟県を含む北陸地方では夏も気温が高いと予想。ことしは季節の進みが早く、春も夏も気温の上昇が見込まれています。



気象庁は近年、夏に40℃を超える気温が毎年のように観測されるなどの状況をうけ、「最高気温が40℃以上の日」について新たに名称を定めることにし、広く国民の意見を聞くアンケートを実施しています。





現在、気象庁では、最高気温が25℃以上の日を「夏日」、30℃以上の日を「真夏日」、35℃以上の日を「猛暑日」として天気予報などで使用していますが、40℃以上の日については、名称が決まっていません。新潟県内でも過去10年で日中の最高気温が40℃を超えた地点は、胎内市中条や上越市高田、三条市や長岡市など複数観測されています。これまでにもっとも気温が高かったのは2018年8月23日に胎内市中条で観測された40.8℃ということです。気象庁がアンケート上で記載している「最高気温が40℃以上の日」の名称候補は、以下のように複数あります。・炎暑日（えんしょび）・劇暑日（げきしょび）・激暑日（げきしょび）・厳暑日（げんしょび）・酷暑日（こくしょび）・極暑日（ごくしょび）・甚暑日（じんしょび）・盛暑日（せいしょび）・大暑日（たいしょび）・熱暑日（ねっしょび）・繁暑日（はんしょび）・烈暑日（れっしょび）・超猛暑日（ちょう もうしょび）・その他（自由記述で名称案を書く）アンケートは気象庁のホームページで行われていて、3月29日まで実施されます。名称は、アンケートの結果に加え、別途気象庁で実施される日本語の専門家などへのヒアリング結果を勘案して定め、ことしの夏から新しい名称を使いたいとしています。