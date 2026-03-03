オーディオテクニカは、日常生活向け『AT-ERP3』とライブやフェス向け『AT-ERP5』の2種類のイヤープラグを3月13日に発売することを発表した。

【画像あり】本体と収納ケースがおそろい カラーバリエーション一覧

『AT-ERP3』は、街中やカフェ、乗り物の移動などの環境ノイズを減らすように設計された製品だ。遮音性に優れた専用イヤピースが、装着性と密閉性を両立し、騒音を低減する。

抗菌仕様によって衛生面を配慮しつつ、自然な色合いと肌なじみのいいフォルムでイヤープラグであることを感じさせない作りだ。

カラーバリエーションは、ブラック、コーラル、グレーの3種だ。

『AT-ERP5』は、音響設計ノウハウを活かし、ライブやフェスなどの大音量環境に対応した製品だ。2層のフィルタリングダンパーと音楽リスニング用イヤピースにより、音質を損なわず適切な音量でライブサウンドを楽しめる。

カラーバリエーションは、ブラックとゴールドの2種だ。

両製品ともに本体カラーに合わせたコンパクトな専用キャリングケースが付属する。ストラップホール付きのため、バッグなどに取り付けて持ち運びに使える。

（文＝リアルサウンドテック編集部）