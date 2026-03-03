オーディオテクニカ初となるイヤープラグは2種類で展開 「日常」と「ライブ」の場面にそれぞれ最適化
オーディオテクニカは、日常生活向け『AT-ERP3』とライブやフェス向け『AT-ERP5』の2種類のイヤープラグを3月13日に発売することを発表した。
【画像あり】本体と収納ケースがおそろい カラーバリエーション一覧
『AT-ERP3』は、街中やカフェ、乗り物の移動などの環境ノイズを減らすように設計された製品だ。遮音性に優れた専用イヤピースが、装着性と密閉性を両立し、騒音を低減する。
抗菌仕様によって衛生面を配慮しつつ、自然な色合いと肌なじみのいいフォルムでイヤープラグであることを感じさせない作りだ。
カラーバリエーションは、ブラック、コーラル、グレーの3種だ。
『AT-ERP5』は、音響設計ノウハウを活かし、ライブやフェスなどの大音量環境に対応した製品だ。2層のフィルタリングダンパーと音楽リスニング用イヤピースにより、音質を損なわず適切な音量でライブサウンドを楽しめる。
カラーバリエーションは、ブラックとゴールドの2種だ。
両製品ともに本体カラーに合わせたコンパクトな専用キャリングケースが付属する。ストラップホール付きのため、バッグなどに取り付けて持ち運びに使える。
（文＝リアルサウンドテック編集部）