フィジカルモンスターのトラオレに筋トレ禁止措置…ウエスト・ハム指揮官「ジムに行かないよう伝えている」
ウエスト・ハムのFWアダマ・トラオレがヌーノ・エスピーリト・サント監督からウエイトトレーニングを禁止されていることが分かった。アメリカ『ジ・アスレチック』が伝えている。
トラオレはボディビルダーのような筋肉量で知られるウインガー。バルセロナのカンテラで育ち、2018年8月に加入したウォルバーハンプトンでブレイクを果たした。2020年10月にスペイン代表デビューを飾り、2022年1月には古巣バルセロナに期限付き移籍で復帰。その後、フルハムでのプレーを経て、今年1月にウエスト・ハムへ完全移籍した。
ウォルバーハンプトン時代にもトラオレを指導したヌーノ監督によると、筋トレの禁止措置は本人の体質によるものだという。
「(あの筋肉は)信じられない。遺伝だ。彼の体質は以前からこうで、ジムは避けるべきだ。私は彼にジムに行かないよう伝えている。彼自身が理解すべきことの1つだ。彼が抱えているウエイトは十分だ。(ジムでは)予防目的のトレーニングは行うが、ウエイトトレーニングをすることはない」
トラオレはフルハムで真価を発揮できず、今冬に加入したウエスト・ハムでもまだ十分な出場機会を得られていない。
それでも指揮官は「トラオレは特別な存在だ。1対1の状況で彼のような能力、スピード、そしてスキルを兼ね備えた選手は、世界でもそう多くはない」と信頼を強調した。
