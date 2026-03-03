ダイサン <4750> [東証Ｓ] が3月3日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比6.4％減の2.6億円に減り、通期計画の4.1億円に対する進捗率は64.4％にとどまり、さらに前年同期の81.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の1.4億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.4％減の1.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.6％→3.8％に悪化した。



