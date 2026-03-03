3日の日経平均株価は前日比1778.19円（-3.06％）安の5万6279.05円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は69、値下がりは1512、変わらずは9と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均構成銘柄の値上がりは6銘柄にとどまり、219銘柄が下落。マイナス寄与度トップはファストリ <9983>で、1銘柄で日経平均を229.43円押し下げ。以下、ＴＤＫ <6762>が121.59円、東エレク <8035>が93.26円、ファナック <6954>が60.33円、イビデン <4062>が50.14円と並んだ。



プラス寄与トップはリクルート <6098>で、日経平均を9.63円押し上げ。ＨＯＹＡ <7741>が3.09円、ＫＤＤＩ <9433>が3.01円、東ガス <9531>が1.15円、大ガス <9532>が0.92円で続いた。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、非鉄金属、空運業、繊維製品、ゴム製品が並んだ。



株探ニュース

