ETF売買代金ランキング＝3日大引け
3日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 302081 9.7 53190
２. <1321> 野村日経平均 43797 1.4 58450
３. <1357> 日経Ｄインバ 34771 2.4 4533
４. <1540> 純金信託 29609 -0.3 25460
５. <1579> 日経ブル２ 21086 5.7 573.3
６. <1542> 純銀信託 20391 2.9 39490
７. <1458> 楽天Ｗブル 19951 -11.9 63240
８. <1360> 日経ベア２ 15035 -1.3 111.8
９. <1306> 野村東証指数 13528 -17.9 3959
10. <1568> ＴＰＸブル 7876 -31.0 863.4
11. <1671> ＷＴＩ原油 7358 7.7 3795
12. <1329> ｉＳ日経 7039 22.6 5822
13. <2036> 金先物Ｗブル 6873 -8.8 259500
14. <2644> ＧＸ半導日株 6645 16.7 3351
15. <1330> 上場日経平均 5936 60.8 58590
16. <1398> ＳＭＤリート 5192 58.6 2059.5
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 5145 17.3 81630
18. <1489> 日経高配５０ 4816 10.1 3257
19. <1320> ｉＦ日経年１ 4611 -27.1 58250
20. <314A> ｉＳゴールド 4291 -19.7 396.2
21. <2038> 原油先Ｗブル 4033 -33.0 2105
22. <1459> 楽天Ｗベア 3729 2.8 184
23. <1328> 野村金連動 3643 -34.3 19845
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 3478 -6.6 386.9
25. <1615> 野村東証銀行 3416 7.3 603.0
26. <1348> ＭＸトピクス 3123 523.4 3917
27. <200A> 野村日半導 2965 26.2 3223
28. <513A> ＧＸ防衛日株 2965 -0.6 989
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2734 84.9 2140.0
30. <1358> 上場日経２倍 2619 21.1 101000
31. <1655> ｉＳ米国株 2466 -9.4 772.8
32. <1326> ＳＰＤＲ 2174 -61.8 76920
33. <1541> 純プラ信託 1922 -15.4 10265
34. <1346> ＭＸ２２５ 1850 16.1 58180
35. <1356> ＴＰＸベア２ 1666 -4.7 137.2
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1553 -15.5 66970
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1380 -33.5 624.7
38. <381A> ｉＦ米債３無 1248 -100.0 2222
39. <1623> 野村鉄鋼非鉄 1200 137.2 67040
40. <1308> 上場東証指数 1162 -23.7 3918
41. <1571> 日経インバ 1135 36.7 370
42. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1024 44.8 4009
43. <2568> 上場ＮＱヘ無 1013 419.5 6680
44. <1545> 野村ナスＨ無 983 -22.4 39310
45. <1699> 野村原油 982 -47.5 477.7
46. <2516> 東証グロース 972 47.0 583.0
47. <1673> ＷＴ銀 900 33.1 12355
48. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 895 -31.9 2096
49. <435A> ｉＦ日本配当 855 34.4 2400
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 841 23.7 30880
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
