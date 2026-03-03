　3日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　302081　　　 9.7　　　 53190
２. <1321> 野村日経平均　　 43797　　　 1.4　　　 58450
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 34771　　　 2.4　　　　4533
４. <1540> 純金信託　　　　 29609　　　-0.3　　　 25460
５. <1579> 日経ブル２　　　 21086　　　 5.7　　　 573.3
６. <1542> 純銀信託　　　　 20391　　　 2.9　　　 39490
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 19951　　 -11.9　　　 63240
８. <1360> 日経ベア２　　　 15035　　　-1.3　　　 111.8
９. <1306> 野村東証指数　　 13528　　 -17.9　　　　3959
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　7876　　 -31.0　　　 863.4
11. <1671> ＷＴＩ原油　　　　7358　　　 7.7　　　　3795
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　7039　　　22.6　　　　5822
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　6873　　　-8.8　　　259500
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　6645　　　16.7　　　　3351
15. <1330> 上場日経平均　　　5936　　　60.8　　　 58590
16. <1398> ＳＭＤリート　　　5192　　　58.6　　　2059.5
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　5145　　　17.3　　　 81630
18. <1489> 日経高配５０　　　4816　　　10.1　　　　3257
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　4611　　 -27.1　　　 58250
20. <314A> ｉＳゴールド　　　4291　　 -19.7　　　 396.2
21. <2038> 原油先Ｗブル　　　4033　　 -33.0　　　　2105
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3729　　　 2.8　　　　 184
23. <1328> 野村金連動　　　　3643　　 -34.3　　　 19845
24. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3478　　　-6.6　　　 386.9
25. <1615> 野村東証銀行　　　3416　　　 7.3　　　 603.0
26. <1348> ＭＸトピクス　　　3123　　 523.4　　　　3917
27. <200A> 野村日半導　　　　2965　　　26.2　　　　3223
28. <513A> ＧＸ防衛日株　　　2965　　　-0.6　　　　 989
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2734　　　84.9　　　2140.0
30. <1358> 上場日経２倍　　　2619　　　21.1　　　101000
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　2466　　　-9.4　　　 772.8
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2174　　 -61.8　　　 76920
33. <1541> 純プラ信託　　　　1922　　 -15.4　　　 10265
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　1850　　　16.1　　　 58180
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　1666　　　-4.7　　　 137.2
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1553　　 -15.5　　　 66970
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1380　　 -33.5　　　 624.7
38. <381A> ｉＦ米債３無　　　1248　　-100.0　　　　2222
39. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　1200　　 137.2　　　 67040
40. <1308> 上場東証指数　　　1162　　 -23.7　　　　3918
41. <1571> 日経インバ　　　　1135　　　36.7　　　　 370
42. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1024　　　44.8　　　　4009
43. <2568> 上場ＮＱヘ無　　　1013　　 419.5　　　　6680
44. <1545> 野村ナスＨ無　　　 983　　 -22.4　　　 39310
45. <1699> 野村原油　　　　　 982　　 -47.5　　　 477.7
46. <2516> 東証グロース　　　 972　　　47.0　　　 583.0
47. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 900　　　33.1　　　 12355
48. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 895　　 -31.9　　　　2096
49. <435A> ｉＦ日本配当　　　 855　　　34.4　　　　2400
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 841　　　23.7　　　 30880
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース