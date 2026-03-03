3日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数61、値下がり銘柄数525と、値下がりが優勢だった。



個別ではデータホライゾン<3628>、フィーチャ<4052>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ高。エコモット<3987>、リボミック<4591>、ＱＤレーザ<6613>は一時ストップ高と値を飛ばした。オンコリスバイオファーマ<4588>、ＱＰＳホールディングス<464A>、パワーエックス<485A>、オキサイド<6521>、セレンディップ・ホールディングス<7318>など9銘柄は昨年来高値を更新。ソフトフロントホールディングス<2321>、インバウンドテック<7031>、スリー・ディー・マトリックス<7777>、ジーエヌアイグループ<2160>、ベガコーポレーション<3542>は値上がり率上位に買われた。



一方、キッズスター<248A>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>、ドリコム<3793>、スタメン<4019>、ニューラルグループ<4056>など28銘柄が昨年来安値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、Ｗｅｌｂｙ<4438>、ＳＡＡＦホールディングス<1447>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>は値下がり率上位に売られた。



