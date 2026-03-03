Ｋｕｄａｎ <4425> [東証Ｇ] が3月3日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結営業損益を従来予想の7.3億円の赤字～7.7億円の赤字→6.8億円の赤字に上方修正した。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高については、世界的なフィジカルAI市場の本格化に伴う官民投資の加速を背景に、事業機会が大きく拡大しております。足元ではデジタルツイン関連及びHW・SWパッケージを中心に売上が好調に推移しており、加えて、大型案件の売上確定プロセスが進捗したことにより、売上・利益の通期業績予想を修正することといたしました。これにより、売上高は前回予想を上回り1,100百万円（修正前は920～1,020百万円）となる見込みです。また、上記増収による利益の増加により、営業損失及び調整後営業利益の赤字幅が縮小する見通しとなりました。この結果、営業利益は△680百万円(修正前は△770～△730百万円)に、調整後営業利益は△620百万円（修正前は△720～△680百万円）に、それぞれ修正いたします。今回の修正は、市場環境の追い風を捉えた売上拡大と、次期以降の黒字化を見据えた収益構造の改善が、共に着実に進捗していることを示すものです。当社は引き続き、事業成長の加速と費用効率の最大化を並行して進め、企業価値の向上に努めてまいります。上記の予想は、本資料の公表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって変動する可能性がございます。

