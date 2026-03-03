3日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比3.1％増の6600億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.8％増の4715億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 配当貴族指数 <364A> 、上場インデックスファンド海外債券毎月分配型 <1677> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> など18銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が5.00％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は15.61％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は9.88％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は9.05％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は8.88％安、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> は8.85％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1778円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3020億8100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2071億7300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が437億9700万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が347億7100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が210億8600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が199億5100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が150億3500万円の売買代金となった。



