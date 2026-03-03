◇WBC東京プール強化試合 オーストラリア 5-1 巨人2軍（3日、宮崎・サンマリン）

3月開幕のWBCに出場するオーストラリア代表と巨人2軍が対戦。巨人は森田駿哉投手やドラフト2位ルーキーの田和廉投手、横川凱投手らが登板しましたが、試合中盤に失点を重ね、打線も1得点と沈黙し黒星となりました。

この試合、巨人打線は育成選手や若手が主体のオーダー。4番はドラフト6位ルーキーの藤井健翔選手が入り、5番にはティマ選手、6番にもドラフト5位ルーキーの小濱佑斗選手などが名前を連ねました。

一方、オーストラリアは1番に2024年メジャードラフト全体1位のバザーナ選手、2番に村上宗隆選手とチームメート、シカゴ・ホワイトソックスに所属するミード選手などメジャーリーガーもスタメンに。

その打線と対峙した巨人先発の森田投手は、1回は三者凡退、2回も1安打を許しますが併殺で切り抜け、3回も三者凡退と好投し無失点に抑えます。しかし4回には2死から4番のホール選手にソロを浴び、1失点。この回を終えたところで森田投手は降板します。

続く5回はドラフト2位ルーキーの田和投手が登板。2者連続空振り三振と最高の出だしをみせますが、その後は制球が甘い場面もあり連打で2死２、3塁のピンチを招く一幕も。それでも最後は打ち取り1イニングを無失点で切り抜けました。

続く6回から3番手でマウンドに上がったのは横川投手。しかしいきなり連打を許し、自ら行ったバント処理のエラーも重なり無死満塁のピンチを招きます。踏ん張りたい横川投手でしたが、そこから押し出し四球と2点タイムリーを浴びて3失点。その後、8回には田村朋輝投手がバーク選手にソロを浴び1失点と、巨人投手陣は合計5失点を喫します。

一方、打線は7回にようやく小濱選手と小林誠司選手の連打でチャンスメイクしますが、知念大成選手の犠牲フライによる1得点のみ。試合を通してわずか5安打で、7回以外は単発に終わり、活気なく敗戦となりました。