テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」が２日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也がＭＣを務めた。

この日は「ツッコミに感謝するサプライズ企画 もうええわを言わない相方たち 後半戦」。漫才の最後でツッコミが「もうええわ」でネタを終わらせてくれないドッキリ名物企画。数多のボケ芸人たちを、かつてない修羅場に叩き落として震えあがらせてきた。

昨年のＭ−１グランプリで準優勝を飾ったドンデコルテ・渡辺銀次がターゲット。銀次は、相方・小橋共作のまさかのネタ続行に一瞬、たじろいだものの瞬時に軌道修正。堂々とアドリブトークを続け、状況を知らない観客から爆笑をとり続けるという衝撃展開に。

有田は、淀みなく話し続ける銀次に「困ってる感じがない…。なんで、こんなに出てくるのかな…？」と感嘆。銀次が全く動揺したそぶりを見せないため、前代未聞となる番組側からのギブアップでドッキリが終了した。

結果として、持ち時間は約９分のオーバー。仕掛け人・小橋の方が安堵の表情を浮かべる異例のクライマックスに、上田は「まだ間に合うと思うから、お前、次の衆院選に出ろよ！」と、銀次のアドリブ力を絶賛して笑わせていた。