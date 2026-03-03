前代未聞の脱出型ホラーアクション映画『ゼイ・ウィル・キル・ユー』から新場面写真2点が解禁
脱出型ホラーアクション映画『ゼイ・ウィル・キル・ユー』より、3月3日の“ひな祭り”に合わせて新たな場面写真2点が解禁。あわせて、主人公の最狂無双のメイド役を演じたザジー・ビーツと、キリル・ソコロフ監督からコメントが到着した。
【別カット】不気味な雰囲気の高級マンション“バージル”
本作は、『IT／イット “それ”が見えたら終わり。』の監督アンディ・ムスキエティと『WEAPONS／ウェポンズ』制作スタジオのワーナー・ブラザースが仕掛ける脱出型ホラーアクション。
監督はロシア出身のキリル・ソコロフ。『プレデターズ』のアレックス・リトヴァクと共同で脚本を執筆し、『キル・ビル』や『ザ・レイド』を彷彿とさせるエクストリームで痛快なアクション作品に仕上げている。
主演は、『デッドプール2』『ジョーカー』『ブレット・トレイン』などで知られるザジー・ビーツ。ニューヨークの高層マンション“バージル”で住み込みメイドとなった彼女は、悪魔を崇拝する狂気の住人たちと壮絶なバトルを繰り広げる。
悪魔に捧げる生け贄を捕獲しようとメイドに襲いかかる住人たちには個性派が集結。館を仕切る執事長役には、アカデミー賞（R）受賞女優パトリシア・アークエットが名を連ねる。『WEAPONS／ウェポンズ』のエイミー・マディガンに続く、鬼気迫る貫禄十分の怪演は必見だ。
さらに、『ハリー・ポッター』シリーズでドラコ役を務めたトム・フェルトン、『オースティン・パワーズ：デラックス』のヘザー・グラハムらが、悪魔崇拝者集団の個性的な超セレブを嬉々として演じている。
本日3月3日は“桃の節句”。女の子の健やかな成長と幸せ、健康を願う日本の伝統行事の日だ。ひな人形は女性に代わって厄災を引き受けるといわれている。ある意味、ひな人形は女の子の将来の不幸を肩代わりする身代わり（生け贄）ともいえる。
しかし、今年の生け贄（お雛様）は最狂メイド。黙って生け贄にはならない。魔除けの桜の花を燃え上がる斧に持ち替え、悪魔崇拝者の“ご主人様”たちを血祭りに上げていく。
おひな様改め、生け贄メイドを演じたのはザジー・ビーツ。生け贄にされるはずが予想外の反撃に転じ、“雛道具”ならぬ斧やナタ、ショットガンといった“飛び道具”を手に、悪魔崇拝者たちを次々と血祭りに上げていく。キレのあるアクションで容赦なく暴れまくる“NEWジャンルヒロイン”最強無双メイドを、嬉々として演じている。
今回、“桃の節句”に合わせて、映画界に新風を巻き起こすザジー・ビーツとキリル・ソコロフ監督が、米SNSサイトRedditによるAMA（Ask Me Anything）で発したコメントが到着した。
ソコロフ監督は「ザジー・ビーツが燃え盛る斧を使った最初のリハーサルの時のことだ」と語り始める。「彼女は、かなり恐ろしく、真っ赤に熱せられ、パチパチと音を立てる斧を振り回し、スタントマンを投げ飛ばし、空中で火をつけたんです…しかも、まるでいつもの火曜日のように、そのアクションを優雅にこなした」と驚きを隠さない。
続けて「私は彼女が真の戦士の女神であり、何でもできるのだと悟った。その瞬間、私たちの主人公が誕生し、監督としての不安はすべて消え去った」と、ホラー映画の新ヒロイン誕生の瞬間を目の当たりにしたことを語っている。
ソコロフ監督が激賞するシーンの撮影に臨んだザジー・ビーツは、「喜びと不条理を同時に感じた」と明かす。「まるで血が噴き出すような瞬間があったんです。長い間、このシーンに向けて準備してきたのに、（血のりの）あと片付けのせいでたった1テイクしか撮れなかったんです。あの瞬間こそ、私たちが目指していたものの精神を体現していたんです。『なんて楽しい人生なんだ』って思うような、ただただ喜びと不条理に満ちた瞬間でした」と、血しぶきが飛び交った過酷な現場が俳優人生の中で特別な経験となったと語り、「燃える斧は実用的だったわよ」と満面の微笑みで茶目っ気たっぷりに締めくくった。
今回解禁された場面写真は2点。1枚目は、ビーツ演じる住み込みメイドが、羽毛が舞う寝室のベッドで仁王立ちするカット。覚醒した彼女は、この後、悪魔崇拝者たちを次々となぎ倒していくことになる。もう1枚は、1928年にニューヨークに建てられたとされるセレブ御用達の高級マンション“バージル”を、メイドが見上げる場面となっている。
映画『ゼイ・ウィル・キル・ユー』は5月8日公開。
