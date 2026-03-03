トム・ホランドとゼンデイヤが極秘結婚！ スタイリストが「結婚式は終わった」とコメント
『スパイダーマン』で共演し、共演者から恋人に発展したトム・ホランドとゼンデイヤが極秘結婚していたことが分かった。ゼンデイヤのスタイリングを長年手掛けてきた著名スタイリストのロー・ローチがインタビューで明かした。
【写真】ゼンデイヤのウェディングドレス姿にファン熱狂 新作ビジュアルが話題
現地時間3月1日にロサンゼルスで開催されたアクター賞（旧SAG賞）授賞式のレッドカーペットで、Access Hollywoodのインタビューを受けたローチは、「結婚式はもう行われたんだよ。見逃したね」と笑顔でコメント。記者から「本当ですか!?」と聞かれると、「まさに真実だよ」と答えて去っていった。
またETのインタビューでも、ゼンデイヤのウエディングドレスについて相談しているかと聞かれ、「結婚式はもう済んだよ。見逃したね」と同様にコメント。「金色の指輪をしている彼女が目撃されましたね」と指摘されると、「そうです。結婚式は終わりました。ごめんね」と言葉を重ねた。
トムとゼンデイヤは2017年に『スパイダーマン：ホームカミング』の撮影で知り合い、2021年にキスしているところをキャッチされ関係が発覚。2025年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞では、ゼンデイヤがダイヤのリングを左手薬指につけてポーズを取り、婚約が明らかになった。
2人は2024年のクリスマスをアメリカでゼンデイヤの家族と過ごし、彼女の実家でプロポーズをしたと伝えられている。昨年のクリスマスはイギリスでトムの家族と過ごし、家族でロンドンにある「ザ・トレイターズ：ライブ・エクスペリエンス」を訪れたことをトムの弟サム・ホランドがインスタグラムでシェア。今年に入り、ゼンデイヤがシンプルなゴールドの指輪をしている姿も目撃されていた。
