「今日好き」雨宮未苺（みるき）、ぎっしり貼られた“圧巻のシール帳”公開「すごい量」「キラキラで見応えある」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が3月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身のシール帳を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女「キラキラで見応えある」光沢感のあるシールぎっしりなコレクション
雨宮は「親友とシール交換 一緒の趣味うれしい」とコメントを添え、シール帳の動画を投稿。ハートやくま、キャラクターモチーフなど、カラフルで光沢感のあるシールがぎっしりと貼られているシール帳が4冊並ぶ様子を公開している。
この投稿には「懐かしい」「センス良い」「すごい量」「キラキラで見応えある」「可愛すぎる」「シール帳集めたくなる」「趣味が素敵」「交換楽しそう」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。雨宮は2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。（modelpress編集部）
◆雨宮未苺、シール帳を公開
◆雨宮未苺の投稿に反響
