3児の母・近藤千尋「朝から刻んで刻んだ」余った野菜使った手料理公開「食感が良さそう」「忙しいのに尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】モデルの近藤千尋が3月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。余った野菜を使った手料理を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「食感が良さそう」余った大量野菜＆鶏ひき肉で作った味噌炒め
近藤は「今日はこっちゃんも現場へ」と三女も一緒に現場に行くことを報告。「朝から刻んで刻んだ野菜たち。笑笑」と記し、小さなサイコロ状に切った色とりどりの野菜がフライパンいっぱいに入った写真を投稿した。「余った野菜たちなんでもと 鶏ひき肉の味噌炒めにしたよ」「なす、玉ねぎ、人参、コーン 鶏ひき肉と炒めて 生姜、ニンニクチューブ入れて みりん、砂糖、醤油、酒、味噌で味を整えて終わり」と紹介。完成した料理は、人参やコーンの鮮やかさが際立つ食欲をそそる1品となっている。
この投稿に、ファンからは「食感が良さそう」「簡単そうで助かる」「忙しいのに尊敬」「早速作ってみたい」「手際よく作れるのがすごい」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤千尋、余った野菜使った手料理披露
◆近藤千尋の投稿に「食感が良さそう」の声
