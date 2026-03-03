伊藤園が、今月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のグローバルパートナーとして、全国９か所の商業施設でパブリックビューイングを実施する。大会の全４７試合を日本国内でライブ配信するＮｅｔｆｌｉｘと共同で「『お〜いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング」を開催する。

対象は６日から１０日に東京プールで行われる日本戦４試合で、会場により対象試合は異なる。球場観戦がかなわない人や自宅での視聴が難しい人も含め、本大会のオフィシャルグリーンティー「お〜いお茶」を片手に、日本代表戦を大型スクリーンで楽しめる場を提供する。開催は無料で、当日事前抽選制。

会場は千葉県のイオンモール幕張新都心を中心に、宮城、東京、静岡、愛知、滋賀、大阪、広島、鹿児島の計９か所。来場者には「お〜いお茶」をデザインした特製ハリセンを配布し、拍手や声援で一体となって応援できる演出を用意する。

幕張新都心会場では、記者会見風の写真が撮影できるフォトブースや、選手への応援メッセージを書き込める大型フラッグも設置。７日の韓国戦開始前には、侍ジャパン出場経験を持つ川粼宗則氏によるトークショー（同日１７時開始）も予定している。