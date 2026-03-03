カーディフ20歳DFのゴールが話題

イングランド3部カーディフでプレーする20歳の若きDFディラン・ローラーが圧巻の“ソロゴール”を記録した。

カーディフはリーグ1第35節でドンカスター・ローヴァーズと対戦。4-0で勝利を収めた。チーム2点目となるゴールを決めたのがローラーだ。身長188センチの長身センターバックが決めたゴールは高さを生かしたヘディングではなく、自陣深くからのドリブル突破で切り開いたものだった。

ローラーは自陣のペナルティーエリアの手前でパスを受けると、そこからドリブルを開始。チェイシングしてきた相手FWとMFの2人の間をすり抜けるようにして前進すると、センターサークル付近でさらにもう一人かわして一気に加速。そのまま相手のペナルティーエリア内まで80mほどの距離を独走し、最後は右足のシュートをゴール右隅へと流し込んだ。

リーグの公式Xは「ディラン・ローラーのクレイジーなソロゴールだ」とゴール動画を公開している。昨年9月に19歳でウェールズ代表デビューも飾っているこのセンターバックはアーセナルやチェルシー、リバプールなどビッグクラブからの関心も伝えられる逸材の一人。そのポテンシャルの片鱗を示したスーパーゴールは大きな注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）