兵庫県警が６６０か所で運用

警察官が不在の交番などを訪れた耳の不自由な人や発話が難しい人らとの連絡手段を確保するため、兵庫県警は３日から、スマートフォンのビデオ通話で手話通訳を介して話せる「手話リンク」を導入する。

県内全ての交番、駐在所、警備派出所など約６６０か所で運用し、通話料は県警が負担する。（森安徹、梅本寛之）

手話リンクは一般財団法人「日本財団電話リレーサービス」による通話サービス。パトロールや事件事故の対応で無人となった交番などを聴覚障害者らが訪れた際、机の上に置かれたＱＲコードをスマホで読み取ると手話通訳のオペレーターとビデオ通話が始まり、同時通訳で管轄の署に連絡できるようになる。

無人となる交番には署につながる専用電話を置いているが、聴覚障害者らは使えず、全日本ろうあ連盟が昨年７月、警察庁に手話リンクの導入を要望していた。

２月中旬に生田署下山手交番でデモンストレーションがあり、耳が不自由な県聴覚障害者協会理事山本紋子さん（４７）が参加。山本さんは「拾った財布を届けに行った交番が無人で、困ったことがある。これからは人がいる交番を探す必要がなくなり、安心する」と歓迎した。

県の代表電話でも導入

県も３日から、代表電話などに手話リンクを導入する。

聴覚障害者らが、パソコンやスマホで県ホームページにある「手話で電話をする」のボタンを押せば、手話通訳者とテレビ電話でつながり、県庁内の部局に問い合わせできる。代表電話のほか、福祉部障害福祉課や教育委員会事務局特別支援教育課などの直通番号でも利用可能。事前登録不要で、インターネット接続による通信料のみ利用者負担となる。

今後、県は運用状況を検証しながら、出先機関への導入拡大も検討する。