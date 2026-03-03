韓国イケメンアイドル、『MEN′S NON-NO』表紙に登場！ 「かっっこよすぎる！」「最高！」ファン大喜び
男性ファッション誌『MEN'S NON-NO』（集英社）の公式Instagramアカウントは3月2日、投稿を更新。同誌で初表紙を飾る韓国アイドルを公開しました。
【写真】メンズノンノの初カバーを飾る韓国アイドル
コメント欄には「うわイエニかっこいい」「きゃー！！わー！！！嬉しい！！」「かっっこよすぎる！」「最高！！！」といった日本のファンの声はもちろん「our prince（私たちの王子様）」「OMG QUE HERMOSO（オーマイガー 本当に美しい）」「He looks gorgeous（ゴージャスだ）」など海外ファンからのメッセージも多数。国内外から熱い反響が集まっています。
(文:五六七 八千代)
「OMG QUE HERMOSO」同アカウントは「メンズノンノ4月号（3/9発売）の表紙解禁」とつづり、1枚の写真を投稿。表紙に初登場したのは、韓国のボーイズグループStray Kidsのアイエンさんです。ファー付きのコートに襟付きシャツを合わせたスタイリングで、無造作ヘアも相まってクールな雰囲気たっぷり。真っすぐとカメラを見つめる視線に引き込まれるモデルショットです。
個人Instagramではオフショットを公開個人Instagramでは、たびたびオフショットを公開しているアイエンさん。1月25日には自撮りショット8枚を投稿しました。グレーのヒョウ柄トップスに黒いパンツ、キャップとスニーカーを合わせたカジュアルコーディネートです。鏡越しショットや角度違いのカットなど、さまざまな表情が楽しめる内容になっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
