俳優の寺田心（17）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。憧れの俳優との再会について語った。

寺田は昨年放送のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で田安賢丸（のちに松平定信）役を演じた。司会の黒柳徹子が「憧れの人と出た」と明かすと、「そうなんですよ。渡辺謙さんと共演させていただいて」と声を弾ませた。

「4年ぶりとか6年ぶりとか共演した以来でだいぶお久しぶりだったんですけれど」としたものの、渡辺からは「大きくなったなあ。頑張ろうね」との声と共にハグされたという。

だがドラマでは「渡辺謙さんと敵対というのか対峙（たいじ）する役で。ちょうど収録した日がいきなりバトルシーンというか、バチバチのシーンだったので」と明かし、「ドキドキしながら、アドバイスを頂いて頑張ってました」と振り返った。

初めて会ったのは10歳ぐらいの頃で「だいぶ小さかったんですよ」と寺田。「その時から凄く紳士的な方で。どんな方にも優しいし、スタッフさんにちゃんと気配りもされていて。本当に素敵な俳優さんだと思います」と尊敬を口にした。

渡辺からは当時「子供じゃなくて、1人の俳優として見ているから」とも言われたとし、「うれしかったです」と声を弾ませた。

再会し「改めて見ても、尊敬するというのか。優しいし、気配りも素晴らしいし、お芝居についてアドバイスをたくさん頂いたんですけれど、凄く勉強になることばかりで」と回顧。アドバイスの内容は「定信の心境についてとか、ここはこうした方がいいんじゃないかとか、過去の背景とか、いろんなことを話してくださいました」と語った。