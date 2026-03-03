お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が３日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、ＷＢＣ日本代表の新セレブレーションについて提案した。

この日は連日のＷＢＣ特集。前日のオリックス戦では、お茶の作法を取り入れ、茶碗を回す仕草という、新セレブレーションが披露されるも、大谷翔平が、考案した北山に「やっぱりダメ」と言われたことなどを取り上げた。

ここで岡田にお鉢が回ってきた。何かいいアイディアはないかと聞かれた岡田は「日本らしい食事、例えばお寿司とかね」と寿司を握るジェスチャーをしてみせたが「過去にレアードという外国人助っ人がやっていて。あれも盛り上がったんですけど…」とすでに取り入れられていたことから別案を提案。

「前回盛り上がったペッパーミルからのつながりでどうですか？日本はラーメンが文化。こうきて、こう」とペッパーミルからラーメンを食べる仕草に繋げる…というパフォーマンスをやってみせた。

これに石井亮次アナは「ラーメンに胡椒かけて食べますみたいな？２３年からのつながりも生まれていいじゃないですか」とノリノリ。岡田は「次回はごちそうさまで、伝票を持っていくと」と次回のＷＢＣでは、両手を合わせてごちそうさま↓伝票をレジに持っていく…というパフォーマンスまで提案した。

すると石塚元章特別論説委員は「扇子を開いて仰ぐっていうのは？塁の上でいっぺん冷静になって」と扇子を開いて仰ぐというジェスチャーを提案。「これが本当にセンスがいい」とダジャレも盛り込み、岡田も「あららら！」と大喜びだ。

これに野球解説者の内川聖一氏が、選手が「ゴゴスマ」を見ている可能性は「ゼロではない、あると思う」といい「先ほど皆さんがセレブレーション考えているのを見て、これ採用されたらすごいことだなって」と言ったことから、今度は鈴木紗理奈が「はい！はい！忍者のニンニンは？」と人さし指を逆の手で握り、人さし指を立てる忍法のポーズを提案。

菊地幸夫弁護士も「はい！富士山！」と両手で頭の上に山を描き裾野を広げるように、両手を広げる…というポーズを提案していた。