元ビーチバレー選手・坂口佳穂、第2子妊娠を明かす「もうすぐ8ヶ月」 ふっくらお腹も披露
元ビーチバレー選手で現在はキャスターとして活動する坂口佳穂（29）が3日、自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠中であることを明かし、ふっくらとしたお腹の写真を公開した。
【写真】「もうすぐ8ヶ月」ふっくらお腹を披露した坂口佳穂
坂口は「もうすぐ8ヶ月」と報告し、「家族と周りの優しさに甘えながら元気に過ごしています」と近況をつづった。投稿では、穏やかな表情でお腹に手を添えた姿を披露している。
妊娠初期については「初期の毎日二日酔いの様な悪阻は気合いで乗り切り」と振り返り、中期に入ってからは「食欲は我慢せずで焦りはじめているところ」と率直な心境も明かした。体調と向き合いながら日々を過ごしている様子がうかがえる。
さらに「動けるうちはたくさん動いて ムスメとたくさん遊んで マタニティライフ楽しみたい」と前向きにつづり、長女との時間を大切にしながら出産を迎える思いを記した。ハッシュタグでは「#第2子妊娠中」「#マタニティライフ」と添えている。
坂口は、2014年大学入学とともに川崎ビーチスポーツクラブビーチバレーアカデミーに入校し、本格的にビーチバレーを始める。2018世界大学選手権日本代表。主な戦績はマイナビジャパンビーチバレーボールツアー2019ファイナル優勝、FIVBワールドツアー2019 1starイスラエル大会優勝など。21年12月に現役引退と、ラグビーの松井千士選手と結婚を発表。2024年2月に第1子出産を発表した。
【写真】「もうすぐ8ヶ月」ふっくらお腹を披露した坂口佳穂
坂口は「もうすぐ8ヶ月」と報告し、「家族と周りの優しさに甘えながら元気に過ごしています」と近況をつづった。投稿では、穏やかな表情でお腹に手を添えた姿を披露している。
妊娠初期については「初期の毎日二日酔いの様な悪阻は気合いで乗り切り」と振り返り、中期に入ってからは「食欲は我慢せずで焦りはじめているところ」と率直な心境も明かした。体調と向き合いながら日々を過ごしている様子がうかがえる。
坂口は、2014年大学入学とともに川崎ビーチスポーツクラブビーチバレーアカデミーに入校し、本格的にビーチバレーを始める。2018世界大学選手権日本代表。主な戦績はマイナビジャパンビーチバレーボールツアー2019ファイナル優勝、FIVBワールドツアー2019 1starイスラエル大会優勝など。21年12月に現役引退と、ラグビーの松井千士選手と結婚を発表。2024年2月に第1子出産を発表した。