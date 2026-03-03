G大阪はあす4日、ACL2準々決勝ラチャブリ戦（タイ）を行う。ホーム＆アウェー方式の第1戦目で、ホーム開催。MF食野亮太郎は「あすの1試合目で決めるような…目の前の試合に勝つ姿勢が大事」と気持ちを高めた。

ラチャブリとは1次リーグでも対戦し、2戦2勝。酷暑のアウェー戦で1得点を決めた食野は「本当に侮れない相手。足元を救われないように、しっかりと試合に入りたい」と戒めつつ「ホームでできる。そこで圧倒できる準備をしたい」と強調する。直近・清水戦では3シーズンぶりのリーグ戦ゴール。「一つ取れたことは嬉しい。ただ、その前の5試合で、チャンスがあったのに得点を取れなかった。ああいうのを決めていかないといけないし、自分にハッパをかけ続けていきたい」とコンスタントな結果を見据えた。

公式戦3試合連続で複数得点を挙げているが、イェンス・ヴィッシング監督就任後3得点以上はない。「それは自分たち前線の選手たちの責任。内容には手応えを感じている。そういうのが入り出すと相手を圧倒できる」と食野。マストの勝利を手にするだけではなく、相手の心も折りにいく。