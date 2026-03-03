ＷＢＣ公式は３日、京セラドームで行われた侍ジャパン強化試合の試合前練習で起こったワンシーンを公開。これがファンの大きな反響を呼んだ。

２日に侍ジャパンへ合流した山本。外野でキャッチボールなどを行い、引き揚げてくる際にスタンドに向かってボールを投げ入れた。侍のユニを着てグラブをつけていた少年ファンを目がけて投げ入れたボールは、キャッチできずに背後にいた男性が捕球。するとその男性は身を乗り出して、少年にプレゼントしてあげた。

このシーンをＷＢＣ公式は「この子にとって永遠に忘れられないシーンになった♥」と紹介。その後、ボールをプレゼントされた少年は山本に向かって笑顔で手を振った。一方で男性の善行も「素晴らしい男性」「ちゃんと子どもに渡してあげる人も、それをニコニコで見守ってる人も素晴らしい平和すぎる世界」「こういう大人が沢山いると世の中はもっと素晴らしくなる」「山本選手が投げた趣旨を理解している大人たちがカッコいい！！」「こちらも幸せになりました！！」とたたえられていた。