ÆüËÜÅá¹¥¤ÁýÅÄÎ¦¡¡»ø¹¥¤¥É¥Í¥¢Àï¤ÏàÎáÏÂ¤Î´àÎ®Åçá¡Ö²ñ¾ì¤ËÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ê£±£µÆü¡¢²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤ÇÆ±µé£±°Ì¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê£´£³¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆ±µé£´°Ì¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ê£²£¸¡áÄë·ý¡Ë¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÅá¹¥¤¤ÎÁýÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»ø¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥Í¥¢¤È¤ÎÀï¤¤¤òÎáÏÂ¤Î´àÎ®Åç¤Î·èÆ®¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÆÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ³¬µé¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È·ý¤ò¸ò¤¨¤ëÁýÅÄ¡£à¿À¤Îº¸á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÒÎÏ½½Ê¬¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬»¦¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¶¯ÂÇ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥Í¥¢¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢¡Ö¿¿·õ¤Î»Â¤ê¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÁýÅÄ¤Ï¼«Âð¤Ë¼¼Ä®»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜÅá¤ò¾þ¤ë¤Û¤É¤ÎÅá¹¥¤¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤·¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¤ÏÆüËÜÅá¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥É¥Í¥¢¤âµÜËÜÉðÂ¢¤òÂº·É¤¹¤ë¤Ê¤É»ø¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£±£²Ç¯£±£°·î¤ËÁýÅÄ¤ÈÆ±¤¸Äë·ý¥¸¥à½êÂ°¤ÎÀ¾²¬Íø¹¸¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢´àÎ®Åç¤Î·èÆ®¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡Ö¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÉðÂ¢¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤â¥É¥Í¥¢¤Î»ø¤ò°¦¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¾²¬¤È¥É¥Í¥¢¤Î°ìÀï¤ÏÊ¿À®¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¸À¤¦¤Ê¤ì¤ÐÎáÏÂ¤Î´àÎ®Åç¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£¤½¤ì¤òÁýÅÄ¤ËÌä¤¦¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢ÉðÂ¢¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡ÉðÂ¢¤Ï·èÆ®¤Î¾ì¤ËÃÙ¤ì¤ÆÅþÃå¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²ñ¾ì¤ËÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥É¥Í¥¢¤ÏÀ¾²¬Àï¤Î²ñ¸«¤ÇÉðÂ¢¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤ÆÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
à·èÆ®á¤Ø¡ÖÍýÁÛ¤Ï£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È½Äê¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤¤¡¢½àÈ÷¤ËÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÏÂ¿´¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¥É¥Í¥¢ÂÐºö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÉý¤ò¹¤²¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Î¾õÂÖ¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡ÁýÅÄ¼«¿È¤â¡Ö¥É¥Í¥¢Áª¼ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÇ¤ÄÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤êËÉ¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢É¬»¦µ»Éõ¤¸¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤É¤Á¤é¤¬ÉðÂ¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£