世界的ヒットドラマ「SHOGUN 将軍」のシーズン2の撮影に入っている目黒蓮やタイの作品に名を連ねる向井康二ら国を超えた活躍も飛び出すなど、近年、精力的な俳優活動も印象的なSnow Manのメンバーたち。

その中でもグループでのムードメーカー的な明るいイメージを裏切るようなギャップのある演技で存在感を示してきたのが、映画への出演が相次ぐ佐久間大介だ。そんな彼にとって映画単独初主演となる「スペシャルズ」が3月6日(金)より公開される。

佐久間も続投する続編「マッチング TRUE LOVE」が今年の公開を控える「マッチング」(2024年)では、ブライダルプランナーの主人公に付きまとう狂気のストーカー男をミステリアスに演じ、次々に起こる殺人事件の犯人なのでは？という物語の謎をもたらす不気味な存在感を発揮した。

また、貧しさから闇の世界に足を踏み入れた母親とその相棒の格闘家女性の姿を描いた「ナイトフラワー」では、格闘家女性の幼馴染を演じ、影と優しさを帯びた理解者として物語に共感や深みをもたらすなど、佐久間はアーティスト活動時とは異なる姿で実力を示してきた。

「スペシャルズ」は、この2作でも佐久間とタッグを組んだ内田英治監督が、原案・脚本・監督を務めたアクションコメディ。「天才たけしの元気が出るテレビ」の「高校生ダンス甲子園」のコーナーに携わったことからダンスに魅了され、以来、ダンスをテーマにした映画を構想していたという内田監督が、身近にいた"踊りの天才"を主演に迎えて実現した1作だ。

内田監督本人も「正直、制作は困難と諦めていた」とコメントしていた本作は、個性豊かな殺し屋たちが裏社会のドンを消すために、なぜか本気でダンスを学ぶというかなりエクストリームなストーリーが展開する。

風間組No.2の熊城(椎名桔平)は、敵対する本条会の親分を殺すべく、本条(石橋蓮司)が必ず訪れる孫娘のダンス大会に紛れ込むことを計画。ダイヤ(佐久間)ら過去にダンス経験のある殺し屋たちでチームを組み、ダイヤが勤める児童養護施設の少女・明香(羽楽)を先生に特訓を重ねるうちに自然とダンスの魅力に目覚めた5人は、次第にチームとして絆を築いていくが...。

元武闘派の落ちぶれおじさんヤクザ・村雨(小沢仁志)や気の短い人情派な殺し屋・シン(青柳翔)など、個性豊かな顔ぶれが並ぶ"スペシャルズ"。その中心となるのが、佐久間演じるダイヤだ。

ある出来事をきっかけに殺しを引退し、児童養護施設で働くダイヤは、乗り気ではなかったものの、莫大な報奨金で解散の危機に瀕した施設を存続させるため計画に参加する。

好青年と元伝説の殺し屋という表と裏の顔を持つキャラクターで、児童施設での子どもたちに優しい顔を向けたかと思えば、クールな口調や鋭い眼差しで凄みを放つ、メリハリのある演技で漫画的な人物像を表現。ダンスを嫌うきっかけとなったとある過去に起因する哀愁まで上乗せするなど、「映像でのお芝居の楽しさのきっかけをくれた、僕にとっての恩師の一人」と全幅の信頼を寄せる内田監督のもと、座長として多彩な演技で作品を牽引していく。

また、得意とするアクロバティックかつ素早い動きで、役柄に説得力を与えるガンアクションに加え、大きな見どころはやはりダンスシーン。群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生を演じた中本悠太と共にスペシャルズの軸として、グルーヴィーなムーブから見栄え抜群のバク宙まで披露しており、面目躍如のダンスには自然と目を奪われる。

俳優としてフックアップしてくれた恩師・内田監督との3度目のタッグで、主演として自らの持ち味を存分に発揮している佐久間大介。今後のさらなる活躍への弾みとなる俳優としての姿を堪能したい。

映画情報

スペシャルズ

2026年3月6日(金)より劇場公開

出演：佐久間大介(Snow Man)、椎名桔平、中本悠太(NCT)、青柳翔、小沢仁志 ほか

原案・脚本・監督：内⽥英治

振付：akane

⾳楽：⼩林洋平

主題歌： Snow Man「オドロウゼ！」(MENT RECORDING)

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

