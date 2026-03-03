片思い中にやりがちなFacebookでのイタい行動９パターン
片思い中は好きな相手との距離感がうまくはかれず、SNSでも「見え見え」な反応をしてしまいがち。では、どんな行動が相手や周囲から「イタい」と思われるのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性204名に聞いたアンケートを参考に「片思い中にやりがちなFacebookでのイタい行動」をご紹介します。
【１】相手と同じ音楽や映画に「いいね！」をする
「真似されるのは気持ちが悪い」（20代女性）など、相手の関心事にムリに自分を合わせても、不快な感情しか抱かれないようです。「今まで知らなかったけど、投稿を見てから興味を持った」などと正直な感想を直接述べたほうが、好感度が上がるかもしれません。
【２】一緒に撮った写真をタグ付きでアップする
「まわりに主張してる感じがイヤ」（20代女性）など、写真にタグを設定して「今一緒にいます」と投稿するのは、まわりへの「こんなに親しいんだぞアピール」のようで、うんざりされることもありそうです。さりげなくアルバムに加えるだけなら、問題ないのではないでしょうか。
【３】相手のページに長文の「誕生日おめでとうメッセージ」を投稿する
「ずば抜けて長いメッセージを見つけたときは、思わず苦笑」（20代女性）など、相手への思いが溢れて、つい熱すぎるメッセージを送ってしまったケースです。「短文なのにその人らしさが光る」というのが、心に残るメッセージの特徴のひとつ。短い文字数でいかに多くを語るかに注力してはいかがでしょうか。
【４】どんな投稿にもポジティブなコメントを残す
「別にそんなこと望んでないんだけどなぁ」（20代女性）など、相手によく思われたい一心で肯定的な意見ばかり言っていると、やがては重荷に感じられてしまうでしょう。時にはツッコミを入れたりしたほうが、「気のおけない関係」ならではの親しみを演出できるのではないでしょうか。
【５】自分の投稿で相手のことばかり話題にする
「仲良しアピールされるのはウザいかも」（20代女性）など、好きな相手のことはいろいろ話したくなるものですが、Facebookというオフィシャルの場では控えたほうがよさそうです。一緒に撮った写真をアップする際にも、「投稿していい？」と確認したほうがいいでしょう。
【６】アルバムの写真一枚一枚に感想をコメントする
「やりすぎ！ ドン引きしました」（20代女性）など、本来コメントは嬉しいものですが、マメすぎるとその執念に引かれてしまうかもしれません。特にいいなと感じた写真だけに感想を述べたほうが、自分らしさも表現できるのではないでしょうか。
【７】ログインするとすぐにチャットに誘う
「『待ってたの!?』って、ちょっと怖くなる」（20代女性）など、ログインするやいなやチャットで話しかけると、行動を監視されているのかと不快に思う女性もいるようです。「押してダメなら引いてみろ」という言葉もあります。たまには、相手から話しかけてくるのを待ってもいいでしょう。
【８】コメント欄で投稿に関係ないプライベートな質問をする
「ほかの人にも見られるところで…やめてほしい」（20代女性）など、コメント欄で投稿外の話をすると、意中の相手に迷惑がられてしまうようです。無視されたくない一心なのかもしれませんが、メッセージやチャットを使って聞くようにしましょう。
【９】毎回誰よりも先に「いいね！」をする
「いつも一番乗りじゃ『注目してます！』って言ってるようなもの」（20代女性）など、一番最初に「いいね！」をしていると、誰からも「夢中だな」とバレてしまうようです。せめて数人が「いいね！」をしてからであれば、少しは印象が薄れるのではないでしょうか。
恋心が暴走すると、Facebookでもイタい行動が目立つようです。無意識に「好きだ」アピールをしていないか、一度自分の行動をかえりみてはいかがでしょうか。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計204名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
