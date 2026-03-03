＜必ず義母を誘う旦那＞両親が来ると伝えると「気をつかう」と旦那。自分は逃げるの？【第5話まんが】
私はミキ（29）。赤ちゃんを連れて家に帰ると、家には義母と義妹のアンズちゃん（25）が、娘のハナカ（3）と一緒にいました。旦那は仕事中です。私が入院中、娘は義実家でお世話になる予定でしたが、旦那が「会社から遠くなる」と言ったため、義母とアンズちゃんがわが家で過ごすことにしたそうです。私の意見はすべて無視。家にあるものを自分のもののように使う義家族を見たら、もうなにも希望がもてなくなりました。これまで私は、「結婚した以上、できるだけ親の力に頼らずにやっていこう」と思って過ごしてきました。けれど、義家族の顔を見るのがつらくなり、思わず実家の両親を家に呼んでしまったのです。
旦那が帰宅して、私は両親が来ることを伝えました。すると旦那は、明らかにイヤそうにしています。毎週のように義母とアンズちゃんと一緒に過ごし、私が入院中は家に2人を呼んで好き放題させておきながら、私の両親が来ることには「気をつかう」と言い出す旦那に、怒りしかありません。
さらに私は、両親にベビー用品代を立て替えてもらうので、そのお金は後でうちの家計から返すと説明します。これはすべて旦那が私にしてきたことです。
お金を払わないと言う旦那。その言い分が「俺にいいことがひとつもない」というもの。私がずっと思っていたことを、自分がされる立場になると勝手な主張をし出す旦那には呆れてしまいました。
旦那に私の両親が来ると伝えたところ、気をつかうから実家に帰ると言い出したのです。
会社から遠くなるとブツブツ文句を言いながら。私だって今まで気をつかって義家族と接してきました。それなのに、自分は逃げるんです。
あまりにも腹がたったので、今までやられたことを旦那にそっくりそのまま返そうとすると、すべて拒否。
私にやってきたことなのだから、旦那だって当たり前に受け入れるべきではありませんか？
人にはやるのに、やられるのはイヤなんて、どの口が言えるのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
