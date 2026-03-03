「可愛いすぎて鼻血がブー」尾関彩美悠が沖縄で「リフレッシュDAY」を満喫、国内ツアー開幕に向けて万全！
尾関彩美悠が自身のインスタグラムを更新。「リフレッシュDAY」と題して、沖縄でのオフの様子を報告した。
【写真】尾関彩美悠と吉田鈴がディズニーデート
投稿では「はるかさん何から何までありがとうございました！」「終始笑っててほんと楽しかったです」と笑顔の絵文字付きでコメント。ともに時間を過ごしたのは、先輩プロの工藤遥加。気心の知れた存在とのひとときに、感謝と充実感がにじむ内容となっている。さらに「沢山リフレッシュできたので、試合に出れることに感謝して来週から頑張ります！」と続け、開幕戦へ向けた前向きな決意もつづった。投稿は白い砂浜でサムズアップを決めた笑顔のツーショットからスタート。沖縄・北谷町の人気スポット、アメリカンビレッジのカラフルな街並みを背景にした写真や、フォトスポットとして注目を集める巨大クマのオブジェ前での一枚などが並ぶ。そのほか外観が映えるスポットでの記念ショットや、タコスやバーガー店が立ち並ぶエリアでの様子も公開。実際に味わったタコライスの写真もアップされ、沖縄グルメを満喫したことが伝わってくる。壁に飾られた、海の波模様が印象的なシーサーの写真も添えられ、南国ムードたっぷりの投稿となった。この投稿にファンからは「可愛いすぎて鼻血がブー」「笑顔最高」「楽しそうなのがめちゃ伝わってきます！」といった声が寄せられたほか、「今年は優勝期待してるよ」「スタートから飛ばして行きましょう」など新シーズンでの活躍を願うエールも続々。いよいよ開幕が目前に迫った国内女子ツアー初戦「ダイキンオーキッドレディス」。充実のオフで英気を養った尾関の戦いに、期待が高まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
都玲華が沖縄で開催された男子プロとのペアマッチで優勝！ 目前に迫ったツアー開幕戦に向けて大きな弾み
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ツアー2勝目を狙う女子プロのプライベートショットに大反響！ メガネにニット帽、デニムのロングスカートにプロ仲間も「いいね！」
「今までで1番最悪の合宿でした」 賞金女王2度のレジェンドがアリゾナ合宿から帰国、すべてギリギリ回避で強運を発揮！
【写真】尾関彩美悠と吉田鈴がディズニーデート
投稿では「はるかさん何から何までありがとうございました！」「終始笑っててほんと楽しかったです」と笑顔の絵文字付きでコメント。ともに時間を過ごしたのは、先輩プロの工藤遥加。気心の知れた存在とのひとときに、感謝と充実感がにじむ内容となっている。さらに「沢山リフレッシュできたので、試合に出れることに感謝して来週から頑張ります！」と続け、開幕戦へ向けた前向きな決意もつづった。投稿は白い砂浜でサムズアップを決めた笑顔のツーショットからスタート。沖縄・北谷町の人気スポット、アメリカンビレッジのカラフルな街並みを背景にした写真や、フォトスポットとして注目を集める巨大クマのオブジェ前での一枚などが並ぶ。そのほか外観が映えるスポットでの記念ショットや、タコスやバーガー店が立ち並ぶエリアでの様子も公開。実際に味わったタコライスの写真もアップされ、沖縄グルメを満喫したことが伝わってくる。壁に飾られた、海の波模様が印象的なシーサーの写真も添えられ、南国ムードたっぷりの投稿となった。この投稿にファンからは「可愛いすぎて鼻血がブー」「笑顔最高」「楽しそうなのがめちゃ伝わってきます！」といった声が寄せられたほか、「今年は優勝期待してるよ」「スタートから飛ばして行きましょう」など新シーズンでの活躍を願うエールも続々。いよいよ開幕が目前に迫った国内女子ツアー初戦「ダイキンオーキッドレディス」。充実のオフで英気を養った尾関の戦いに、期待が高まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
都玲華が沖縄で開催された男子プロとのペアマッチで優勝！ 目前に迫ったツアー開幕戦に向けて大きな弾み
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ツアー2勝目を狙う女子プロのプライベートショットに大反響！ メガネにニット帽、デニムのロングスカートにプロ仲間も「いいね！」
「今までで1番最悪の合宿でした」 賞金女王2度のレジェンドがアリゾナ合宿から帰国、すべてギリギリ回避で強運を発揮！