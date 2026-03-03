タレントの武井壮（52）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の収入をぶっちゃける場面があった。

この日はお笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱とともに出演。武井は山本が率いる草野球チーム「神様」のメンバーで、出会いは武井が芸能界入りする前の20年以上前だったという。

山本が「あなた今、タイで番組やってるの？」と質問。たまたま妻・西野未姫とともに訪れた中目黒の店で会ったといい、「タイの映画のスタッフと今飯食ってますみたいな」と続けると、武井は「タイで映画出てます。タイで僕のキャスティングとかを担当してくれているエージェントの人が日本に来日されていたんで、その方とジンギスカン食べてたら“山さんがいらっしゃいました”ってことで、ごあいさつ行って。“僕のタイのエージェントなんです”って紹介して」と話した。

「今、タイで僕はドラマと映画に。去年2本映画出て、あと連続ドラマにも1本出てみたいな。月9みたいなやつですよ」とさらり。「あと監督をしようと思ってるんで、自分で今脚本書いてて、それを映画化しようという動きをしてる。世界中で、100億稼いでやろうと思って。そこをやっぱり目標にしていまして」と野望を口にした。

「活躍されてた頃の山本さんの年収を超えるっていうのがやっぱり」ともらすと、山本は「俺、100億稼いだことねえし」とツッコミ。

武井が「あの頃、明細とか見せてもらって。山さんの部屋で。1個の振り込みが100万っていうのが」と続けると、山本が「お前、恥ずかしいから言うなよ。お前今どうなってんだよ」と武井の収入をたずねる展開に。武井は「僕ですか？僕、数億円ぐらいですかね」とぶっちゃけ。山本が「言うなよ」とツッコんでいた。