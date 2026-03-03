プロ野球で、投手が国指定難病の黄色靱帯（じんたい）骨化症を発症するケースが相次いでいる。

一般的には中高年に多い病気だが、プロ野球では３０歳前後での発症が目立っている。投球動作が影響している可能性があり、専門医は「アマチュア投手も発症の可能性はある。早期の対処が大切になる」と注意を呼びかけている。（大背戸将）

６０代以上８割

黄色靱帯骨化症に関し、２０２４年度の厚生労働省の国内データによると、難病法に基づく医療費助成を受けた６６８８人のうち、６０歳以上が約８割を占めた。若年層ほど割合が下がり、３０歳代は１・３％、２０歳代以下は０・３％だった。

２４年は当時２５歳だった阪神タイガースの湯浅京己（あつき）投手が胸椎の黄色靱帯骨化症と診断され、患部を切除する手術を受けた。２５年は３０歳の浜口遥大投手（当時福岡ソフトバンクホークス）、２９歳の鈴木翔天（そら）投手（東北楽天ゴールデンイーグルス）も同様の手術を受けている。

背骨に強い力

診断方法の進歩で病気を見つけやすくなったこともあるが、病気に詳しい福島県立医科大の加藤欽志特任教授は、投手特有の原因があるとみる。注目するのは投げる動作だ。一般的に球を投げる際、胸を弓のように反らせた後、前方に折り曲げながら、横方向にも回転させている。背骨周辺は強い力を受けており、加藤特任教授は「何度も繰り返すことで負荷がかかり、（靱帯の）骨化を招いている可能性がある」と指摘している。若いアスリートの発症例はゴルファーなどでもあるという。

個人差はあるものの、近年は手術後、数か月間のリハビリを経て復帰を果たす投手も多い。加藤特任教授は「手術やリハビリの方法は年々進化し、適切な処置を受ければ、早期に競技を再開することも可能。バランス感覚の悪化や足のしびれを感じた場合、黄色靱帯骨化症の可能性も考えてほしい」と話している。

阪神・湯浅投手、「右脚の感覚なくなっていた」

黄色靱帯骨化症から復帰し、昨年は中継ぎとして阪神のセ・リーグ優勝に貢献した湯浅投手が読売新聞の取材に応じ、当時の症状や心境を語った。

２０２４年３月頃、朝起きると、右脚の感覚がなくなっていました。投球しても、右脚をちゃんと使えているか分からず、しばらくたっても良くならない。その時に診察を受け、病名が分かりました。今思えば、かなり昔から脇腹に違和感を抱えていたのですが……。このままでは未来が見えないと感じ、２４年８月に手術を受けました。

リハビリはサッカーのドリブルをしたり、短い距離でスローイングしたり。脚のしびれを感じる日はありましたし、患部にはプレートが入っているような違和感がありました。思うようにパフォーマンスが上がらず、「難しい病気だな」と感じました。今も投球後は症状が出やすいので、様々な治療法やトレーニングを試しています。

一軍復帰に向けて多くの方に支えられました。復帰を果たした他球団の投手ともやり取りし、勇気をいただきました。認知度の低い病気ですが、つらい思いをしている方はたくさんいます。感謝を胸に、もっと活躍したいと思います。

◆黄色靱帯骨化症=脊椎の背中側にある骨と骨をつなぐ靱帯が骨のように硬くなって脊髄を圧迫し、足のしびれや脇腹、胸周辺の痛みなどを引き起こす病気。重度の場合、歩行障害になることもある。