世界的バレリーナの針山愛美（えみ）さん（４８）（静岡県伊東市在住）が１５日、ロシアの侵略を受けるウクライナから避難してきたダンサーと一緒に、世界平和への願いを込めたオリジナル作品「鶴の恩返し」などを伊東市で上演する。

「未来を担う子どもたちに夢と希望を届けたい」。針山さんは、そう願って舞台に上がる。

「生きている時は本当に一瞬。夢を大切にしてずっと追い続けてほしい」

２月２５日、針山さんは地元の中学校で生徒に講演し、踊りを披露した。初めてバレエを鑑賞した２年生（１４）は「夢に向かってひたむきに頑張っていてすごい。一人なのに踊りに迫力があって感動した」と目を輝かせた。

針山さんは１９９３年、１６歳で親元を離れてロシアのボリショイバレエ学校に留学した。当時はソ連崩壊後の混乱期。街中で戦車を間近に見かけ、日常的な食料不足に苦しめられた。

それでも「今できることをしよう」と練習を重ねて首席で卒業すると、米国やドイツのバレエ団で活躍した。ウクライナのキーウ国立バレエ学校では、振り付けの指導も行った。

コロナ禍を機に伊東市に移住し、淡路島（兵庫県）を拠点に活動。ロシアの侵略で避難してきたウクライナのダンサーら１２人を受け入れて生活を支え、一緒に公演活動を行ってきた。

「鶴の恩返し」は同名の民話が題材で、鶴が痛みや憎しみを癒やす力を持った織物を人間に託し、世の中を変えていくというストーリー。針山さんは「争いではなく、人々が手を取り合えるように」との思いを込めたといい、昨年開催された大阪・関西万博の会場でも上演された。

公演「Ｏｎｅ ｈｅａｒｔ 鶴の恩返し」は伊東市観光会館で１５日午後２時開演。「鶴の恩返し」のほか、ウクライナ民族舞踊「ゴパック」や「白鳥の湖」なども披露する。文化庁の鑑賞体験支援事業の一環で、全国から１８歳以下の４５０人を無料で招待する。一般自由席は５０００円。チケット専用サイトはＱＲコードから。

本番を前に、針山さんに公演への思いなどを聞いた。

――バレエが持つ力とは。

言葉や国境の壁を越えて世界をつなげられる芸術。指先一つでも伝えられることがある。

――「鶴の恩返し」に込めた思いは。

華やかすぎず、情緒ある日本らしさを意識した。生きている時間が一瞬だからこそ、同じ地球で生きる人間として、手をつないで歩いて行けたらいいなというメッセージを込めた。

――子どもたちに伝えたいことは。

色々な経験をしてほしい。私はロシア留学を経験して「今やらないと、もうやれないかもしれない」と思うようになり、何でもすぐに行動するようになった。バレエを見て何かを感じ取ってくれたらうれしい。

――今後の展望は。

踊れることは幸せで、機会をもらえるのも幸せなこと。バレエダンサーとして続けられる限り表現したい。