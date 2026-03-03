福原遥、ブルガリアンバサダー就任「恋に落ちて」パリでの思い出振り返る
【モデルプレス＝2026/03/03】女優の福原遥が3日、都内で開催された「ブルガリ アンバサダー就任記者発表会」に出席。就任を聞いたときのエピソードを振り返った。
【写真】27歳朝ドラヒロイン女優、高額ジュエリー身につけたワンショルドレス姿
アンバサダー就任の心境を問われた福原は「世界中で愛されている、素晴らしいブルガリのアンバサダー就任っていうことで、本当に嬉しいことですし、大変光栄に思っております。本当にすごく嬉しくて、今まで支えてくださった方にも本当に感謝だなっていう、皆さんに感謝の思いでいっぱいですし、自分の人生を、ブルガリとともに歩んでいけたらいいなって、そんな素晴らしい女性になれるように頑張りたいなって思いました」と笑顔。ブルガリに対する印象を問われると「とにかく美しくて、輝いていて。エレガントさの中にも、すごく芯が強くて。エネルギーだったり、前向きなパワーをすごくいただける印象があります」と語った。
ブルガリがルーツを持つイタリアのローマについて、福原は「行ったことがなくて。でも、イタリアのローマはいつか行ってみたいなってずっと思っていましたし、憧れの場所なので。ブルガリも、ローマの街並みだったり、建築物だったり、そういうものからインスピレーションを受けているものが多くあるってうかがったので、実際にローマに訪れて、街並みの美しさだったり、すごく楽しい、皆さん人生を楽しんでいる印象がある場所なので、実際に訪れて、ブルガリの歴史だったり、そういうものを学べたらなって思っています」とコメント。ブルガリのジュエリーの思い出を問われると、「まず初めて撮影で身に着けさせていただいたんですけど、とにかく輝いていて、美しくて、すごくエネルギーをもらえるジュエリーだったりウォッチを見させていただいて、心ときめきましたし、恋をしているような気分で（笑）。すごく撮影も楽しかったですし、そういう撮影は普段なかなかしないので緊張していたんですけど、ブルガリのジュエリーを身に着けることによって、すごく自信をもらえると言いますか、背中を押してもらえるような、すごく楽しい撮影でした」と振り返った。
また「アンバサダー就任のお話を聞いたときに、ちょうどパリに滞在していたんですね。なので嬉しすぎて、ホテルからすぐ飛び出して、近くのブルガリのブティックに行って、色々見させていただいて。その中で『ディーヴァドリーム』のブレスレットに心動かされて、恋に落ちて、絶対にこれだ！と思って、記念として、思い出として、それをゲットしたのは、すごく素敵な思い出になりました」と笑顔で明かした。
好きなジュエリーについては「ジュエリーを購入するときは、何かの節目だったり、その時の記憶・思い出を残しておきたいなっていうときに、いつもジュエリーを購入していて。なのでなるべく長く身に着けられるものを選んでいますね。なので、ネックレスだったりリングだったり、ブレスレットだったりを購入することが多くて。それを見るだけで、その時の記憶が蘇ってきて、すごく自信をもらえると言いますか。その思い出とともに頑張ろうって、ちょっとお守りのような存在で身に着けていますね」と返答した。
俳優として大切にしていること・演じることの魅力を問われた福原は「まず魅力は、いろんな役を演じることで、いろんな人の人生を歩めることが、一番の魅力だなと思っていて。知らない感情だったり、そういうものに触れていろんなものを学べるのが、やってて楽しいなって思いますね。そして大切にしていることは、とにかく誰よりもその役を愛することですかね。演じるのは自分しかいないので、どれだけその人と向き合って、愛して、その人の魅力をたくさんたくさん引っ張って演じるかが、一番大切だなって思いながら演じています」と明かした。
季節にちなんで、新生活を迎える人々へのエールを求められると、福原は「新たな一歩を踏み出すって、本当に勇気のいることですし、不安も多いと思いますが、絶対に一歩を踏み出したその先に、素敵な未来が待っていますし、いろんなことを経験して成長できる可能性が広がると思うので。ぜひ失敗を恐れず、一歩前に踏み出してほしいなって思いますね。私も撮影が始まる前は不安でいっぱいなんですけど、一歩を踏み出したらまた新しい自分に出会えるって思って、自分らしく、そして楽しんで頑張っていただきたいなって。一緒に頑張りましょう！って思いますね」と笑顔。最後に、改めてアンバサダーとしての抱負を求められると、福原は「世界中で愛されているこのブルガリのアンバサダーをさせていただけるのは、すごく嬉しいですし、光栄に思っています。このブルガリの美しさだったり、輝かしさだったり、芯の強さ、前向きなエネルギー、そういうものを持てる女性に、もっともっと成長していきたいなって。ブルガリの相応しい女性になれるように頑張りたいなと思いますし、ブルガリの素晴らしい魅力を皆さんにたくさんお届けできるように頑張りたいと思います」と語っていた。（modelpress編集部）
