【鹿児島県】今夜 晴れる 数少ない地域

日本列島の南の海上を進む「（低気圧）南岸低気圧」の影響で、今夜は全国的に雲が広がり「雨や雪」が多くなっています。

しかし、鹿児島県は「晴れ」の予報なので、今夜起きる【皆既月食】の観察を行ってみてはいかがでしょうか？

【なぜ月食は起こる？】

月食は、太陽-地球-月が一直線に並ぶとき、つまり、満月の頃だけに起こります。ただし、星空の中での太陽の通り道に対して月の通り道が傾いているため、満月のたびに月食が起こるわけではありません。

「皆既月食」は地球の影（本影）に月が「全て入った状態」、「部分月食」は地球の影（本影）に「一部だけが入った状態」です。

【皆既月食】こんな感じに見える

「部分月食」中の月は、欠けた部分が暗く見えていきます、他はいつもの白い月のままです。

「皆既月食」中の月は真っ暗になって見えなくなるわけではなく、「赤銅（しゃくどう）色」と呼ばれる赤黒い色に見えます。ＭＢＣのスクープ投稿に頂いた、２０２５年９月８日、２０２２年１１月８日の皆既月食中の写真で「赤銅（しゃくどう）色」を確認してみてください。

「赤銅（しゃくどう）色」に見える理由は、太陽の光が屈折して地球の影（本影）に入り込む際、波長の短い「青い光」は散乱してしまいますが、波長の長い「赤の光」は、地球の影（本影）に入りこんで月を照らすためです。

連続写真にもチャレンジしてみよう！

カメラを固定して、４～５分ごとにシャッターを切るように設定しましょう。だんだん暗くなってきますので、明るさの調整が必要です。

【皆既月食】のスクープ投稿お待ちしています。こちらにお送りください。

▶ＨＰから送る ▶アプリから送る

【皆既月食】の始まる時間と方角は？

月食が起こる時間帯は、日本のどこでも同じで、東～南東の空 で観察できます。

部分食の始まり 18 時 49.8 分（月食の始まり）

皆既食の始まり 20 時 04.0 分

食の最大 20 時 33.7 分（月が影の中に最も入り込む）

皆既食の終わり 21 時 03.4 分

部分食の終わり 22 時 17.6 分 （月食の終わり）

※国立天文台HPより

今回の「皆既月食」の特徴は、

①見やすい時間帯 に起きる（夜更かし必要ない）

②見えやすい高さ で起こる（高すぎると首が疲れる）

③皆既時間が長い（およそ１時間） と

３月３日（火）「ひなまつり」に【３拍子そろった】皆既月食となりました。

【次は３年後】今後の皆既月食・部分月食の予定

次の月食まで期間が空きます。次の皆既月食は３年後です。

[部分月食]２０２８年７月７日

[皆既月食]２０２９年１月１日

不思議なことに、今夜「皆既月食」は３月３日の「ひなまつり」、次の部分月食は７月７日の「七夕」、さらに次の皆既月食は１月１日「元日」の順番で起きます。「節句」ごとに起きるので、憶えやすいですね。

【メッシュ予報】今夜 午後６時から午後１１時 １時間ごとの天気

月食が起こる時間帯の《午後６時～午後１１時の１時間ごとの天気》です。薩摩大隅・種子屋久地方では、午後６時から７時ごろは、北薩で雲が出やすいですが、その後は、晴れるでしょう。

【メッシュ予報】奄美地方の天気 １時間ごとの天気

奄美地方では、午後８時ごろまで雲が出やすいでしょう。夜遅くになると「晴れ」のエリアが多くなっていきます。

